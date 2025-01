Les produits « XBoom by will.i.am » ont donc été conçus sous l’œil avisé de William James Adams, alias will.i.am, célèbre producteur, chanteur et compositeur, et membre fondateur des Black Eyed Peas. La gamme s’articule autour de quatre modèles conçus pour répondre à des usages spécifiques : les XBoom Grab et XBoom Bounce s’adressent aux nomades tout en promettant de solides performances sonores. Ceux qui veulent du gros son devront se tourner vers la Stage 301, une enceinte conçue pour animer des soirées. Enfin, LG ajoute des écouteurs sans fil, les Xboom Buds.