L'entreprise en a également profité pour présenter la Soundcore Boom 2 Pro. Le modèle est doté de quatre haut-parleurs et d'une puissance de 140 watts. C'est mieux que ses prédécesseurs, les Soundcore Boom 2 et 2 Plus, pour les espaces extérieurs. Par ailleurs, l'enceinte portable peut flotter sur l'eau, assure Anker, ce qui la rend parfaite pour les fêtes au bord de la piscine en été. Elle est certifiée résistante à l'eau, selon la norme IP68, et dispose d'une autonomie de 20 heures.