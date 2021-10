Bose annonce sa nouvelle SoundLink Flex, version nomade de son enceinte devenue classique

Fort du succès de la SoundLink, Bose se décide enfin à ajouter un nouveau modèle à sa gamme iconique. Plus compacte qu’à l’accoutumée, la SoundLink Flex prend la forme d’une brique de 9 x 20 x 2,3 cm et de 600 g, affichant une autonomie de 12 heures environ et qui se recharge via USB-C. Pour renforcer son côté baroudeur et se parer à tous les pires chocs éventuels qu’elle peut encaisser au cours de ses pérégrinations, l’enceinte est composée d’une grille en acier recouverte d’un vernis inoxydable et d’un contour en caoutchouc. On notera sur sa tranche la présence de cinq boutons classiques pour l’appairage, le réglage du volume, la lecture, la mise sous tension et la gestion des appels, sachant que l’appareil intègre un micro pour prendre en charge les coups de fil et discuter avec l’assistant vocal des smartphones .