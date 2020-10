Bon plan Amazon : l'excellente enceinte Bose SoundLink Revolve à -15% !

Pour ce prix, on a effectivement droit à un son de qualité, que ce soit pour une utilisation en intérieur ou en extérieur. La SoundLink Revolve adopte un profil vertical et une diffusion sur 360°, ce qui la rend idéale pour lancer une playlist lors de soirées en famille ou entre amis.

Vous pourrez diffuser votre musique depuis votre smartphone, l'enceinte pouvant s'y connecter en Bluetooth sur une portée de 9 mètres. Vous disposerez pour cela de l'application intégrée Bose Connect. Elle apporte également une fonction mains-libres, puisqu'elle vous permet de prendre vos appels téléphoniques et de commander à Siri et à Google Now. Pour un fonctionnement en stéréo, il est même possible de l'appairer à une seconde enceinte.