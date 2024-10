Il peut y avoir des dizaines de raisons de se procurer un bon casque Bluetooth à réduction de bruit active. La principale est bien sûr de pouvoir écouter et profiter de sa musique et de ses podcasts en toute tranquillité dans les transports en commun et dans la rue. Mais aussi au travail et chez soi, pour se mettre dans sa petite bulle de concentration et ainsi être plus productif. Pour ça, rien ne vaut le système de réduction de bruit active que vous retrouverez dans ce Bose QuietComfort SC, ou Bose QC SC, un casque audio disponible aujourd'hui à -50% sur Amazon (179,95€ au lieu de 359,99€). Soit une réduction de 180€ sur le modèle noir vendu avec son étui souple. A ce prix-là, c'est clairement Noël avant l'heure.