L'Amazon Fire TV Stick 4K peut être installé sur l'écran du salon et emporté en vacances ou en déplacement pour conserver ses abonnements et programmes sur n'importe quel téléviseur. L'appareil profite d'un système mature, mais parfois confus, qui donne accès à tous les services de streaming français et mondiaux.

Malgré sa petite taille, l'appareil délivre une image 4K, avec le support des standards HDR10+, Dolby Vision et un son Dolby Atmos. Impossible de jouer, les performances étant trop justes, mais la clé HDMI est largement capable pour profiter des films et des séries chaque jour et remplacer l'écran d'accueil et le système, souvent peu performant, de son téléviseur connecté.