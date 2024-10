Le Dreame X40 Ultra Complete est une petite folie technologique qui combine tout le savoir-faire le plus avancé de la marque chinoise. Avec son système de bras extensible et sa puissance d’aspiration de 12 000 Pa, cet appareil excelle dans les zones difficiles d'accès, comme les coins et les bords des murs, si souvent négligés par les autres modèles de robots.

Avec une autonomie qui dépasse les 240 minutes, le Dreame X40 Ultra Complete peut facilement couvrir des espaces allant jusqu'à 300 m². N'oubliez pas en plus de télécharger et d'utiliser l'application Dreamehome pour programmer plusieurs cycles de nettoyage et ainsi optimiser votre ménage.



Enfin, le X40 Ultra Complete s'accompagne d'une station de charge et d'entretien, qui sert à vider le bac à poussières après chaque lavage et à nettoyer les serpillères à une eau à 70°C. De quoi éliminer l'ensemble des bactéries accumulées et éviter la formation de moisissures après le lavage. Les serpillères sont ensuite séchées à l'air chaud durant plusieurs heures pour un résultat optimal après chaque session de nettoyage.