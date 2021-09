Bose annonce son nouveau QuietComfort 45, 24 heures d'autonomie pour 349,95 euros

D'apparence, le QC45 ressemble presque comme deux gouttes d'eau à son grand frère. Il est décliné en deux coloris baptisés « triple noir » et « blanc fumé » par la marque et possède le même design, si l'on excepte les quelques améliorations apportées aux matériaux souples et les espaces entre les différents composants désormais retirés.

Pas non plus de révolution concernant l'ergonomie. Si le Bose Headphones 700 (qui reste au catalogue) bénéficie de commandes tactiles, le Bose QC45 devra se contenter de boutons bien plus traditionnels pour moduler le volume, passer un morceau ou encore prendre un appel.

Bose a néanmoins modifié la connectique de son produit en passant à l'USB-C. La recharge est désormais annoncée à 2 heures 30 et 15 minutes sur secteur qui lui permettent de regagner 3 heures de lecture. L'autonomie totale est quant à elle de 24 heures.