Bose QC45 : une nouvelle fuite donne à voir les spécifications du casque

Aucune date de sortie n’a été avancée pour le QuietComfort 45. Mais étant donné que la fuite s’est produite chez un grand détaillant américain, il devrait débarquer prochainement. D’ailleurs, WinFuture précise que le modèle sera « bientôt disponible en Allemagne » et donc, en Europe.



On s’attend à ce que ce casque sans fil soit commercialisé à 330 $ (vraisemblablement 330 euros), un peu plus que le QC35 II qui était à 300 $.