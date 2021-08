Yamaha lance un casque sans-fil haut de gamme avec son 3D et tracking des mouvements

C’est un incontournable sur les casques sans-fil depuis des années : la réduction de bruit active est bel et bien présente sur ce modèle. Elle peut être activée ou désactivée, et elle repose toujours sur un algorithme avec des micros internes qui ont pour mission d’éliminer de manière adaptative le bruit ambiant. Sans grande surprise, le constructeur précise que sa technologie élimine uniquement le bruit et que le signal sonore reste pur.



D'ailleurs, un mode « ambiant », ou plutôt « transparence », permet à l’utilisateur d’entendre instantanément son environnement en appuyant sur un bouton. Enfin, la fonction « Listening Care » directement intégrée octroie une égalisation sonore intelligente qui va automatiquement surveiller le bruit de fond et effectuer des ajustements lorsque le volume sonore est faible. Bien sûr, le tout reste paramétrable manuellement avec l’application constructeur associée.



Du reste, le casque est doté de la technologie Bluetooth 5 avec aptX Adaptive, de la prise en charge de Google Assistant et de Siri ainsi que de boutons dans les oreillettes pour contrôler le son et les appels. Son autonomie peut atteindre 34 heures (mais seulement 11 heures si l’on utilise le son en 3D).



Le YH-L700A est d’ores et déjà disponible sur le site officiel et chez plusieurs revendeurs au prix de 499 euros. Un tarif haut de gamme pour un modèle qui devra tirer son épingle du jeu dans un marché très compétitif.