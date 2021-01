V-Moda M200 ANC : un casque haut de gamme et personnalisable presque au tarif du Airpods Max

Sur la base de l'ancien M-200, cette version ANC est un casque de type circum-auriculaire (coussinets entourant l'oreille) embarquant des coques hexagonales, dont le dos est en aluminium anodisé, et une structure pliable en métal. La marque conserve toujours une entrée jack, et le casque pourra s'utiliser en mode passif (éteint). Le M-200 classique étant vendu comme monitoring, la sonorité dans ce mode devrait rester assez maitrisée, ce qui n'est pas toujours le cas (elle est par exemple assez vilaine, en passif, chez Sony et Bose).