Jusqu'à 23 kg et 800 euros : Sony dévoile trois enceintes festives ultimes

Deux autres nouveautés sont au programme. Premièrement l'intégration

d'un lecteur DVD, s'expliquant par l'orientation « karaoké » des enceintes, pas forcément très occidentale. Cette fonction s'accompagne surtout d'un port HDMI ARC, ce qui permet d'envoyer le flux vidéo vers la TV, mais également de recevoir le flux audio de cette dernière. Il est donc possible de se servir de ces mastodonte comme des enceintes TV, ce qui est plus non négligeable.