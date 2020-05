Sony dévoile trois nouvelles enceintes portables Extra Bass

Le nouveau trio d'enceintes © Sony

Des enceintes pour l'extérieur

Outre des basses revues, les trois appareils mettent en avant une plus grande autonomie et une robustesse améliorée. Pour le moment, elles sont encore en précommandeDans le but d'améliorer le rendu sonore, Sony a déplacé les radiateurs passifs sur les côtés de ses appareils (au-dessus et en dessous pour la XB23). La société affirme avoir atteint des basses plus percutantes et une distorsion réduite, notamment en adoptant des diaphragmes non circulaires. Sur la XB23 et la XB33, ils adoptent une forme ovale, tandis que la XB43 est équipée de diaphragmes de forme rectangulaire.Les trois modèles sont pensés pour une utilisation en extérieur. Certifiés IP 67, ils sont aussi censés résister aux chocs en tout genre. Côté autonomie, la marque avance 24 heures de durée de vie entre deux charges pour les modèles XB33 et XB43. La XB23, plus compacte, affiche 12 heures d'autonomie.Comme les précédents modèles de la gamme, les XB33 et XB43 sont dotés de lumières intégrées que l'on pourra diriger via les applications Fiestable et Music Center de Sony. L'utilisateur y aura recours pour synchroniser l'éclairage avec le rythme de la chanson, changer la couleur d'ambiance ou l'éteindre complètement. Le constructeur ajoute à cela le retour de la fonction Party Connect, qui permet de connecter jusqu'à 100 enceintes compatibles. Une compatibilité qui ne concerne cependant que ces trois modèles.