Sonos S2 : la nouvelle application a désormais une date officielle de sortie

Le poids du passé, un schisme nécessaire

Principe de Room-Groups, accessible via une sorte de système de sauvegarde

Source : The Verge

Coincé entre ses produits les plus récents et ses anciennes gammes, Sonos avait de plus en plus de mal à unifier son écosystème. Quelques mini-scandales à base d'obsolescence programmée (en tous cas perçus comme tels) plus tard, le constructeur avait annoncé mi-mars une séparation de ce même écosystème en deux applications distinctes.D'un côté, l' application S2 pour les produits récents, de l'autre S1 pour les produits « Legacy » (un autre mot pour dire « vieux ») pré-2016. Puisqu'ils sont ainsi séparés, les modèles utilisant l'application S1 et les produits utilisant l'application S2 sur un même réseau seront incompatibles entre eux.Cette séparation est surtout là pour lever des barrières techniques des produits récents compatibles S2. Ainsi, la marque annonce une bande passante maximale plus élevée, permettant par exemple de supporter l'audio en 24 bits ou encore le Dolby Atmos. D'autres nouveautés sont au programme, comme les Room-Groups, permettant d'accéder plus rapidement aux groupements d'appareils les plus fréquemment utilisés.Côté S1, le logiciel permettra de conserver un suivi de sécurité, de correction de bugs et bien sûr de continuer à utiliser un système multiroom déjà installé (uniquement entre produits S1). Pour les possesseurs de produits compatibles, l'application S2 débarquera le 8 juin.