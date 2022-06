Auracast, quand le Bluetooth fait sa révolution ! Quelles nouveautés pour vous ?

Mark Powell, P.-D.G. de Bluetooth SIG, déclare : « L'impact de l'audio Bluetooth a été massif. Une simple connexion audio sans fil entre deux appareils Bluetooth a contribué à rendre nos routes plus sûres, nos vies plus productives, et notre relation avec la musique, les podcasts, le streaming vidéo et tous les types d'audio personnel plus pratique et joyeuse. Le lancement de la diffusion audio Auracast va déclencher un autre changement massif sur le marché de l'audio sans fil. La possibilité de diffuser et de partager de l'audio à l'aide de la technologie Bluetooth va remodeler l'audio personnel et permettre aux lieux et espaces publics de proposer des expériences audio qui amélioreront la satisfaction des visiteurs et augmenteront l'accessibilité ».