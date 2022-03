Qualcomm S3 et S5 Sound Platform : l'audio sans perte… et sans fil

Ces puces Bluetooth 5.3 et basse consommation se retrouveront avant tout sur des solutions mobiles, comme les casques audio et les true wireless. La différence entre S5 et S3 se situe, d'après les spécifications, sur deux points précis. Premièrement la puissance de traitement : les S5 intègrent deux cœurs DSP (traitement numérique) à 240 MHz, contre un seul cœur pour les S3. De plus, la partie Low Energy du Bluetooth, qui portera le Bluetooth LE Audio, peut monter jusqu'à 2 mb/s (vitesse de transmission de paquets) sur le S5. Sans trop supputer, cela peut vouloir dire que l'AptX Lossless ne sera pas disponible en LE Audio sur les puces S3, le débit théorique n'étant pas suffisant.