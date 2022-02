Évolution d'un casque nomade haut de gamme, le Bowers & Wilkins PX7 S2 apparait sur le site AptX

Quelques détails supplémentaires transparaissent sur la petite fiche technique du site AptX. En premier lieu, la compatibilité AptX Adaptive (et donc AptX et AptX HD), le codec le plus moderne de Qualcomm/CSR.

Il n'est pas interdit de penser que le constructeur, souvent très en avance sur l'intégration des codecs, est l'un des premiers à enfin prendre en charge le LC3, futur codec obligatoire du Bluetooth LE Audio. Ce codec sera sans doute déployé sur des smartphones dans le courant (voire la fin) de l'année.