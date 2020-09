Qualcomm Adaptative ANC : l'annulation de bruit s'adapte suivant l'isolation de vos écouteurs

Qualcomm développe une nouvelle technologie de réduction de bruit adaptative, baptisée Qualcomm Adaptative ANC.

Qui arrêtera l'empire Qualcomm et ses technologies propriétaires ? Alors que plusieurs marques, Sony en tête, se détachent doucement

de son emprise, le fabricant américain continu de proposer des fonctions de plus en plus intéressantes sur ses puces. De quoi démocratiser des univers autrefois inaccessibles aux plus petits constructeurs.