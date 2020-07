De futurs AirPods pourraient utiliser la conduction osseuse pour améliorer l'écoute

En théorie, cette technologie, directement liée à la composition des os du crâne, est plus efficace avec les basses et les moyennes fréquences qu'avec les aigus.

Dans la pratique, les choses sont justement plus compliquées, notamment du fait du manque de puissance des petits écouteurs. Si le Skullcandy Crusher réussit bien son coup, même pour une gamme très restreinte (20-80 hz environ), les modèles AfterShokz, eux, sont justement proches de l'anémie dans le bas du spectre, et pourtant les plus efficaces du genre.