Vivo TWS Neo : les premiers true wireless avec puce Bluetooth 5.2

Alors que le Bluetooth 5.0 n'est pas encore la norme absolue et que les puces 5.1 sont rarissimes, le constructeur Vivo (même groupe que Oppo et OnePlus) va sortir, en Chine dans un premier temps, ce qui semble être les premiers écouteurs en Bluetooth 5.2 du marché. Une petite révolution ? Pas vraiment, pas encore.

Suite des Vivo TWS, les Vivo TWS Neo sont des petits écouteurs au format bouton (non-intra) calqués sur les airpods, mais avec quelques particularités. Une boite de recharge assez élégante et très compacte, proposée en blanc ou en bleu nuit, une puce Qualcomm QCC5126 assez avancée avec support du AptX, et un transducteur de 14,2 mm pour espérer un minimum de basses.

Les Vivo TWS Neo reprennent cette forme, que ce soit sur le boitier de charge et les écouteurs (mêmes transducteurs), mais vont un peu plus loin au niveau de l'électronique. Nous avons ainsi un produit résistant aux projections liquides (norme IP54) avec contrôle tactile, réduction de bruit en appel, fonction de localisation, transducteurs de 14,2 mm, le tout avec des modes d'améliorations sonores. L'autonomie fait également un petit saut, en passant de 4 h sur les TWS à 5 h 30 sur la version TWS Neo. Avec son boitier, l'autonomie passe à 27 h au total.

En plus d'être optimisé, semi-adaptatif (entre 279 kbs et 420 kbs) et rétro-compatible (comprend l'AptX et l'AptX HD), il affiche une latence relativement inférieure aux autres codecs (autour de 80ms) hors AptX LL.

Ainsi son intégration est une excellente idée dans la théorie.

Dans la pratique, même si Android 10 supporte ce codec en natif, les smartphones compatibles ne sont pas encore très nombreux. Rappelons également que l'un des problèmes d'Android est sa gestion assez calamiteuse du buffer en Bluetooth, d'où une latence risquant d'être supérieure dans la pratique.