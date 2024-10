Les LinkBuds Fit, tout d'abord, sont plus petits et légers que leurs prédécesseurs. Ils sont en outre équipés d'embouts en silicone pour un meilleur confort et une stabilité accrue lorsqu'ils sont portés. Cela leur confère également des performances améliorées concernant la réduction du bruit. Petit bémol, leur taille réduite s'accompagne d'un sacrifice en ce qui concerne l'autonomie, passant de 6 heures à 5 heures 30. Sony s'est toutefois rattrapée en optimisant les performances de l'étui. Ainsi, l'autonomie globale des LinkBuds Fit augmente à 21 heures, contre 20 pour les LinkBuds S lorsqu'ils y sont associés.