AptX Lossless, l'offensive de Qualcomm contre Apple pour de l'audio sans-fil et sans perte

Mais, à partir d'un certain seuil, plus aucun algorithme à pertes ne sera en jeu, si bien que le codec pourra être considéré comme bit perfect par rapport au signal d'origine. Un fichier FLAC 16 bits/44,1 kHz pourra

donc se retrouver, au format AptX Lossless, sur la puce Bluetooth d'un casque ou d'un écouteur, sans qu'aucune donnée musicale n'ait été retirée. Le codec sera capable de détecter si la source est lossless et d'autoriser automatiquement de pousser (si cela est possible) le bitrate jusqu'à ce seuil lossless.