Plus premium mais moins technologique que les meilleurs ensembles Samsung, et moins immersive que l’impressionnante Sennheiser Ambeo Soundbar Plus, la Marshall Heston 120 tire sa force de son bel équilibre entre le fond et la forme. Sans défauts trop marqués, elle parvient à amener une dimension quasi-luxueuse à cet objet habituellement très commun, le tout sans négliger la qualité musicale, ni s’effondrer sur la spatialisation. Il y a mieux technologiquement parlant, mais nous tenons là une excellente barre de son tout-en-un.