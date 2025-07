En amtière d'autonomie, l’AVENTHO 100 affiche jusqu’à 60 heures d’écoute sans ANC, et 40 heures avec. Une recharge rapide de 15 minutes permet de récupérer 15 heures d’utilisation. Il prend en charge le Bluetooth 5.4 multipoint, avec appairage facilité via Google Fast Pair.



L’AVENTHO 100 est proposé avec un câble audio 3,5 mm, un câble de charge USB-C et une housse de transport souple. Il est disponible dès à présent sur le site de la marque, Amazon et chez les revendeurs agréés.