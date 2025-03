Depuis quelques années déjà, parmi les appareils indispensables au quotidien de nombre d'entre nous, figurent le smartphone évidemment, mais aussi les écouteurs sans-fil. Deux appareils complémentaires, qui nécessitent des recharges plus ou moins régulières. Et c'est en s'inspirant de certains smartphones, qui proposent une recharge inversée, que HMD a créé ses nouveaux Amped. Ainsi, « la dernière innovation de HMD combine puissance magnétique et son de qualité, pour que vous ayez toujours les deux. »