Fairphone prouve qu’il est possible de faire des écouteurs sans-fils facilement réparables

Changer la pile d’un écouteur exige simplement de retirer une bague en silicone et d’ouvrir le compartiment prévu à cet effet. L’opération peut se faire sans aucun outil et est détaillée avec précision dans une vidéo montrant comment réparer chaque aspect des Fairbuds. La batterie du boîtier peut également être changée avec rien de plus qu’un tournevis cruciforme. Et pour ne rien gâcher, les appareils sont garantis 3 ans et Fairphone vend évidemment toutes les pièces détachées sur son magasin en ligne, de la coque aux embouts en passant par la batterie et les écouteurs droits ou gauche en cas de perte.