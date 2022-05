Test Fairphone True Wireless : des écouteurs suffisants pour bousculer la concurrence ?

Les Fairphone True Wireless n'ont en apparence rien du produit révolutionnaire. Le constructeur fait preuve d'un certain classicisme côté design, en adoptant la philosophie à tige type AirPods Pro. Dans le cas présent (au vu du prix), nous pouvons plutôt parler de ressemblance avec les Huawei Freebuds 4i, ou encore avec les Nothing ear (1). Notons tout de même une petite identité visuelle propre, marquée par des tons très mats et une tige triangulaire pas vilaine du tout. Cette dernière nous évoque largement celle des écouteurs Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro. Plusieurs déclinaisons colorées du produit cohabitent, ce qui est selon nous un gros plus, du moins face au noir, blanc et gris de l'immense majorité des écouteurs du marché.