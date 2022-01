Les téléviseurs sont les appareils tech les plus polluants, loin devant les smartphones

Les terminaux les plus polluants sont les téléviseurs (impact entre 11 % et 30 %). On en achète certes moins souvent que bien d'autres types d'appareils, mais leur fabrication nécessite une quantité très importante de matériaux et d’équipements. Suivent ensuite les ordinateurs portables , les smartphones et tablettes , puis les ordinateurs fixes, devant les box TV, consoles de jeu et imprimantes.