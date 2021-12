360 heures d'autonomie sur des écouteurs ? C'est possible avec les Hypersonic 360 de LinearFlux

Sur cette base d'écouteurs assez classiques, mais résistants, les Hypersonic 360 sont associés à ce qui n'est ni plus ni moins qu'une

batterie externe. Cet élément, d'une capacité de 29 000 mAh, permet aux True Wireless de venir se clipser dans une encoche pour se recharger un très grand nombre de fois. C'est simple, l'autonomie annoncée est ainsi de 360 heures, voire plus, ce qui est même supérieur aux Nomad+ (180 heures annoncées) de Divacore et leur immense boîtier de recharge.