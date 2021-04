Bowers & Wilkins rentre dans le marché du True Wireless avec du très haut de gamme

La navigation repose quant à elle sur une zone tactile placée au dos des écouteurs. En plus des commandes de base, il sera possible, via l'application consacrée, d'assigner des fonctions spéciales et d'avoir accès à des fonctions plus avancées.

Les PI5 et PI7 intègrent des capteurs optiques sur leurs faces internes, ce qui permet de déclencher la pause ou la lecture s'ils sont retirés ou remis dans l'oreille. Enfin, B&W précise qu'il sera possible, via l'application, de basculer entre différents appareils connectés, une sorte de multipoint simplifié (à vérifier en pratique).