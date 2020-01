Focal Chora : des enceintes Hi-Fi en configuration Dolby Atmos de luxe

© Focal

La gamme comprend également une enceinte (colonne également) un peu plus grande et techniquement supérieure, la Chora 826, ainsi qu'une enceinte bibliothèque, la Chora 806. En marge des tendances aperçues aux CES 2020 , Focal s'appuie sur cette gamme pour aller un peu plus loin que l'écoute traditionnelle et l'étend à un usage Home-cinéma. Les enceintes Chora sont même compatibles Dolby Atmos.Beaucoup plus encombrantes qu'une barre de son, les futures configurations Home-cinéma s'articuleront autour de quatre type d'enceintes, dont trois directement dérivées de la technologie développée pour les premières Chora. Toutes les enceintes (sauf le caisson) utilisent ainsi des haut-parleurs avec membrane en SlateFiber, une nouvelle technologie développée pour cette gamme, ainsi que des tweeters avec dôme inversé en alliage magnésium/aluminium, un matériau utilisé par exemple dans le casque Hi-Fi Elegia Dans la disposition optimale (et conseillée), nous retrouverons un ensemble de six enceintes.À la base on retrouve les Chora 826D. Grandes références à colonne, elle reprendront point par point les caractéristiques des Chora 826 tout en ajoutant un haut-parleur large bande incliné sur le dessus. Ce dernier, utilisant une voie séparée du reste de l'enceinte, permet de donner de la verticalité au son (le principe du Dolby Atmos) en se réfléchissant sur le plafond. Trois haut-parleurs de basses en bass-reflex, un haut-parleur de médiums ainsi qu'un tweeter assurent la reproduction stéréo classique.Puisque nous ne sommes pas dans le tout-venant côté qualité, il faudra compter 900 euros par enceinte, soit 1 800 euros la paire. Focal recommande par ailleurs une amplification de 40 à 250 W (sous 8 Ohms) par enceinte, ce qui est très facile à trouver.En enceinte centrale deux voies (dédiée surtout aux dialogues), la Chora Center, est directement dérivée du petit modèle bibliothèque Chora 806 mais avec l'utilisation de deux et non plus d'un seul haut-parleur de graves/médiums. Le tarif s'alourdit encore un peu, à 500 euros le modèle (mais un seul suffit), auquel il faudra ajouter 100 euros si vous souhaitez profiter du pied dédié. L'amplification recommandée est ici de 40 à 200W (8 Ohms).Pour la reproduction des canaux arrière et latéraux Focal présente un modèle d'aspect bien différent, ultra-plat (18 cm de profondeur) et possédant une dispersion très large du son. Les Chora Surround utilisent ainsi la même base sonore que les petites enceintes bibliothèque Chora 806, mais dans un coffrage beaucoup plus réduit. L'avantage de ce modèle est de pouvoir facilement s'accrocher au mur via de simples appliques. Il faudra compter 400 euros par enceinte et là-aussi, une paire est obligatoire. Comptez une amplification de 25 à 100 W par canal.Enfin, la marque présente un caisson dédié à l'ensemble, le Sub 600P, un peu à part dans la gamme car n'utilisant pas une membrane Slatefiber mais Polyflex (autre technologie de Focal), un matériau plus rigide et plus lourd, plus adapté à la reproduction des graves. Le produit est totalement clos et possède un petit réglage de filtre de coupure à l'arrière (il est nécessaire que le caisson ne viennent pas trop empiéter sur les fréquences des autres enceintes). Mais surtout, le Sub 600P utilise un amplificateur classe D de 300W RMS intégré, ce qui permet d'éviter de sortir la machine de guerre côté amplificateur Home-cinéma.Rajoutez 900 euros pour ce produit haut de gamme et surpuissant, et votre configuration sera terminée. Comme pour n'importe quelle configuration avec caisson de basses, il est parfaitement envisageable d'utiliser un autre modèle, tout dépend de la puissance voulue.À moins de rajouter deux enceintes Chora Surround latéralement, ou d'utiliser deux 826D en canaux arrière (avec les Surround en canaux latéraux) afin d'avoir du 7.1.4, la configuration classique est donc un équivalent 5.1.2 (cinq enceintes pour l'horizontalité, un caisson de basses, deux enceintes pour la verticalité). À l'échelle de la configuration Dolby Atmos, le prix total de 4 000 euros destine cet ensemble à une cible bien précise, qui plus est prête à faire des compromis en termes d'encombrement. Inutile cependant de préciser que nous sommes très loin de ce que peut faire une simple barre de son.