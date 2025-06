Certains acteurs sur internet peuvent quelques fois avoir des exclusivités. C'est le cas du compte Instagram @Nothing_fan_blog, une page qui se dit être la page officielle des fans de Nothing pour l'Allemagne. Grâce à cette dernière, et à Neowin qui s'en fait l'écho, on peut ainsi découvrir plusieurs images du Nothing Headphone (1).

Comme on peut le voir ci-dessous, le casque a droit à un design original, qui reprend les codes de Nothing avec une certaine transparence, nous laissant apercevoir des composants de l'appareil. Dans l'ensemble, le casque semble assez massif, notamment au niveau des écouteurs. On peut aussi voir que des versions blanche et noire sont préparées, alors qu'une édition grise pourrait aussi voir le jour, selon certaines rumeurs.