Une étude nomme Google Assistant l'enceinte connectée la plus intelligente

CoinUp / Shutterstock.com

Pour la deuxième année consécutive, Google Assistant est en tête

Chaque assistant évolue d'année en année

Elle comprend tout et répond à presque tout quand sa concurrente d'Apple, Siri, comprend 99,6% des questions et répond correctement à 74,6% d'entre elles. La compréhension de ces appareils est désormais quasi parfaite ! Google semble cependant rester le plus performant du domaine, ce qui lui vaut d'être qualifié de meilleure enceinte intelligente, mais aussi d'assistant le plus précis.Encore une fois, c'est Google qui est en tête avec sonqui a compris l'intégralité des 800 questions qui lui ont été posées, lorsque led'Apple a échoué à la compréhension de trois questions, que l'Echo d'Amazon en a raté 8 et que chez Microsoft, Cortana n'en a raté que cinq - mais a seulement répondu correctement à 63% des questions.Si on regarde dans les détails, les 800 questions sont réparties en cinq catégories différentes : le local, avec des indications GPS, la vente avec la possibilité de passer des commandes, la navigation avec des indications pratiques, les informations et enfin des commandes, avec l'idée d'un rappel que l'on demande au compagnon connecté. Sur ce dernier point, alors qu'elle a dépassé ses adversaires quasiment partout, la Google Home est détrônée par Siri en ce qui concerne les rappels. C'est là le HomePod qui prend la tête du classement.Auparavant non disponible sur le HomePod et d'abord testé en février, Siri est le compagnon qui a le plus évolué en un minimum de temps, se classant directement derrière Google en seconde position.Les écarts se resserrent cependant, et la marge de progression d'Apple montre que les deux concurrentes vont devoir lutter pour accrocher (ou conserver) la première place du classement.