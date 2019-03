Apple rachète une startup spécialisée dans le machine learning... pour doper Siri ?

L'IA pour améliorer les recherches sur le web

Permettre à Siri de rattraper son retard

Source : VentureBeat

L'opération, datant de fin 2018, a été premièrement révélée par The Information , avant d'être confirmée par. Cependant, son montant n'a pas été dévoilé.est une startup fondée en 2015 par d'anciens employés de Google. Sa proposition de valeur : exploiter une technologie depour fournir à ses utilisateurs des résultats de recherche améliorés. Ainsi, via une application du même nom, l'entreprise permettait d'effectuer des requêtes en langage courant et affichait ses résultats à la façon d'un fil d'actualités, également accompagnées de recommandations personnalisées.Cette acquisition s'inscrit dans la volonté actuelle d'Apple deconsacrées à l'intelligence artificielle. Elle intervient notamment peu de temps après le rachat de Silk Labs , qui mêle IA et protection des données personnelles. La firme ne s'est toutefois pas exprimée quant au but de cette nouvelle opération.Néanmoins, tout porte à croire que les équipes de Laserlike vont contribuer au, l'assistant vocal d'Apple. Ce dernier est effectivement considéré comme en retard sur des concurrents tels qu' Alexa d'Amazon ou Google Assistant . Il s'agirait donc d'améliorer la pertinence des résultats proposés par Siri, mais également de lui faire bénéficier des technologies de recommandations de la startup, qui pourraient aussi être intégrées dans d'autres services de la marque, tels que sa future offre vidéo Des améliorations bienvenues pour Siri, mais qui devront être accompagnées d'un travail sur la reconnaissance vocale. En effet, des utilisateurs soulignent régulièrement les fails de l'assistant personnel, tant et si bien qu'un subreddit est consacré à ces ratés