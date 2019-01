Les AirPods 2 embarqueraient un suivi de la santé et le support "Dis Siri"

Siri au coeur des AirPods 2 ?

La santé comme argument marketing ?

Source : 9to5Mac

La première petit fuite, nous la devons à la bêta d'Cette dernière a été déployée pour les développeurs et un petit curieux est tombé sur une fenêtre très intéressante. Elle affiche noir sur blanc qu'il sera possible de «».Ainsi, les futursdevraient reconnaître la commande « Dis Siri » même si l'utilisateur a son smartphone dans sa poche. Un moyen simple et efficace d'activer l'assistant personnel d'Apple sans le moindre effort.Et ce n'est pas tout, puisque Digitimes (via 9to5Mac ) rapporte également que lesseront équipés de fonctionnalités liées à la santé. Pour le moment, nous ne savons rien de plus à ce sujet ou sous quelle forme le suivi de santé se fera via les écouteurs. La Apple Watch permet déjà de suivre les mouvements du corps de l'utilisateur donc il serait étonnant qu'Apple décide d'intégrer la même fonction dans sesEnfin, concernant leur date de sortie, le site Digitimes mentionne le fait que lesarriveraient au cours du premier semestre 2019 dans les commerces. Ces informations viendraient directement des chaînes d'approvisionnement asiatiques. Puisqu'il est impossible de vérifier la véracité de ces rumeurs pour le moment, nous vous invitons à prendre ce que vous venez de lire avec des pincettes.