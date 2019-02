Apple achète une entreprise réalisant les voix de jouets pour muscler Siri

Un développeur d'applications vocales qui fait parler Barbie

Apple chercherait à renforcer les services proposés par Siri

Source : TechCrunch

continue ses emplettes sur le marché des start-up. Après avoir acheté Asaii , spécialisée dans l'analyse musicale, puis Silk Labs pour ses projets autour de l'intelligence artificielle, le constructeur de Cupertino aurait jeté son dévolu sur, une jeune entreprise fondée en 2011 par d'anciens membres du studio d'animation Pixar.Pullstring est connue pouravec des jouets. C'est le cas de la poupée Hello Barbie, sortie en 2015, à laquelle les enfants peuvent parler et qui répond à leurs questions.L'entreprise a depuis déployé sa technologie en concevant, pour des éditeurs, desdédiées à Alexa et Google Assistant.La Pomme n'a évidemment pas confirmé son achat, mais l'on peut imaginer que les experts de Pullstring rejoindront les équipes en charge de. Leurs compétences pourront améliorer l'assistant vocal d'Apple qui reste toujours en retrait vis-à-vis de ses concurrents dans le nombre de fonctionnalités proposées.On peut imaginer à terme que cet achat servira aux développeurs àintégrées à Siri. L'assistant vocal pourrait rapidement s'enrichir de différents services à la manière des skills d'Amazon Alexa . Apple dispose déjà d'un ensemble d'outils de développement, SiriKit, pour intégrer des services tiers, mais les éditeurs sont peu nombreux à s'y intéresser, Apple n'autorisant que certains types d'applications à s'intégrer dans l'interface de Siri, comme les applications de navigation ou de messagerie instantanée.