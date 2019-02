Apple dépose des brevets et suggère quelques améliorations pour son Homepod

Un HomePod avec Face ID

Un objet plus interactif

Source : WhatHiFi

Unenregistré en octobre 2017 mais rendu public le 24 janvier 2019 montre quelques-unes des fonctionnalités qu'Apple imagine pour son enceinte connectée.La nouvelle version du HomePod. Le brevet décrit ainsi un outil qui pourrait « identifier les utilisateurs à proximité l'enceinte à l'aide de la reconnaissance faciale et mesurer la distance entre les utilisateurs et l'enceinte ». L'intégration de Face ID à l'assistant domestique d'Apple permettrait deidentifiables grâce à la reconnaissance faciale ainsi qu'une couche de sécurité supplémentaire.Apple développe également plusieurs pistes pour rendre son enceinte plus interactive. Des LED seraient présentes sur le haut de l'appareil pourcomme un objet d'e-mail, des indications météo, un résultat sportif, etc. La surface tactile au sommet de l'enceinte permettrait également à Siri d'afficher un emoji correspondant à l'humeur que l'IA d'Apple perçoit dans la voix de son utilisateur. Par exemple, si une commande vocale est énoncée d'une voix triste, un émoji attendri devrait apparaitre et Siri adapterait alors son comportement en jouant une chanson enjouée.Enfin, un nouveau mode d'interaction basé sur les gestes ajouterait une nouvelle manière de « communiquer » avec le HomePod autrement que par la voix.Pour l'instant, il ne s'agit bien évidemment que de pistes de réflexion et on attend désormais qu'Apple fasse des déclarations officielles pour se faire une idée de ce à quoi ressemblera le prochain HomePod.