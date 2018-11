Apple rachète Silk Labs, une startup qui mixe IA et protection de la vie privée

© Silk Labs

Un système de contrôle intelligent... jamais sorti

Défendre la confidentialité des données personnelles

Source : Engadget

Après avoir notamment attiré l'ancien responsable de l'intelligence artificielle de Google, Apple continue de renforcer ses équipes consacrées à cette technologie. En passant cette fois par le rachat d'une « petite » startup.a été fondée en 2015 par Andres Gal, ancien CTO de Mozilla. Spécialisée dans les produits liés à l', elle a levé 4 millions de dollars depuis sa création et compterait aujourd'hui « une demi-douzaine » (six, donc) d'employés.L'entreprise s'était particulièrement distinguée en 2016, en lançant une campagne de crowdfunding sur Kickstarter, pour financer le « Sense ». Ce dispositif de domotique intelligent, doté d'une caméra, s'appuyait sur l'IA pour contrôler différents appareils de la maison (lampes, enceintes, chauffage, etc.). Il pouvait également reconnaître des visages ou des animaux de compagnie, grâce à un système de reconnaissance faciale. Mais le projet avait finalement été abandonné et l'objet pas commercialisé.Le rachat de Silk Labs par Apple, à un montant non communiqué, n'a donc pas été motivé par un produit, mais par les promesses offertes par la technologie. Surtout, la firme de Cupertino a pu être attirée par l'par la startup. En effet, la particularité des algorithmes de Silk Labs est qu'ils n'envoient pas un flux vidéo entier dans le cloud, mais seulement des morceaux choisis intelligemment, tout en anonymisant les données.L'intérêt pour Apple semble donc de se démarquer de la concurrence sur le marché des objets connectés. L'entreprise pourrait ainsi se positionner face à des acteurs comme Google et Amazon, mais en se différenciant par une approche centrée sur la protection de la vie privée. Même s'il reste un peu de chemin avant de voir Apple comme un fervent défenseur de la confidentialité.