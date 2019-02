Apple pourrait lancer son service de streaming vidéo dès ce printemps

Eblis / Shutterstock.com

Un contenu pour sortir de l'ordinaire

Apple va étoffer son offre de services en 2019

Si l'on en croit les informations relayées par, le grand lancement serait prévu pour ce mois d'avril.Apple ne sera pas le seul géant à se lancer sur le marché à ce moment-là,ayant prévu de présenter aux investisseurs son propre service, Disney+ , le 11 avril. La firme de Cupertino souhaite lancer sa plate-forme en offrant un contenu original, exclusif et prestigieux : «», révèle Tim Cook, le patron d'Apple.Cook fait référence à la chaîne Oprah Winfrey Network, du nom de la célèbre animatrice, qui devrait alimenter le service en shows et émissions. La société de production américainepourrait aussi fournir du contenu à la future plate-forme d'Apple, dont les contours restent flous. Plusieurs séries ont également été commandées, ainsi qu'un programme matinal emmené par les actrices Reese Witherspoon et Jennifer Aniston.Certaines rumeurs font état d'un service qui serait gratuit sur les appareils Apple, mais les contenus produits par des sociétés partenaires seraient, eux, bien payants.Quoi qu'il en soit, la firme de Cupertino compte lancer plusieurs nouveaux services cette année, parmi lesquels Apple News, pour accéder à des magazines , et un système d'accès à des jeux vidéo en streaming, par abonnement.