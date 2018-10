Apple lancerait son service de TV en streaming au premier semestre 2019

Drop of Light / Shutterstock.com

Un service en ligne dès début 2019 ?

Un service uniquement accessible aux clients Apple ?

Disney, Warner-HBO et maintenant. La firme de Cupertino a décidé de, pour venir concurrencer les intouchables Netflix, Amazon Prime et Hulu.Apple prévoirait de lancer son service, aux États-Unis dans un premier temps, avant de l'étendre à une centaine de pays quelques mois plus tard, si l'on en croit le rapport publié ce mardi par The Information . Il pourrait être disponible en tant qu'application autonome ou au sein même de l'application de télévision existante.En ce qui concerne le contenu de ce service, Apple devrait proposer une programmation originale incluant l'accès à des services tiers et la possibilité de s'abonner aux bouquets de chaînes proposés par les fournisseurs.La société américaine veut que ce service de TV en streaming soit gratuit pour les titulaires d'appareils tournant sous iOS. Apple pourrait cependant se heurter à un obstacle de taille en refusant - pour l'instant - d'ouvrir l'accès à la plateforme en dehors de son propre matériel. Via Fire TV, Amazon, par exemple, ouvre des accès à Prime Video et Netflix, ce qui lui offre un avantage dont Apple ne pourra pas bénéficier en restant sur sa position.Apple travaille tout de même en coulisses pour offrir un vrai contenant : de nouveaux spectacles, des émissions pour enfants, plusieurs séries... Et l'entreprise veut acquérir les droits d'un film d'animation. Mais le retard à rattraper est déjà énorme.