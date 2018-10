Apple a dévoilé les prix de réparation des iPhone XR, XS et XS Max (et ça pique un peu)

Jusqu'à 641€ en frais de réparation

La marque à la pomme a dévoilé les prix des réparations pour ses modèlesetRappelons que les prix de vente officiels de ces 3 modèles sont respectivement de 855,28 €, 1 155,28 € et 1 255,28 €.Les possesseurs d'un iPhone XR devront donc débourser 221,10€ pour en remplacer l'écran, là où les propriétaires d'un XS devront sortir 311,10€ et ceux disposant d'un XS Max en auront pour 361,10€.Pour tous les autres dégâts, les propriétaires d'unauront une facture de 431,10 €, tandis que les personnes qui auront fait le choix d'acheter unou undevront débourser respectivement 591,10 € et 641,10 €.On vous recommande donc d'en prendre soin, ou d'investir dans une coque protectrice, un bumper ou une protection d'écran !