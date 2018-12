Prix, catalogue... Disney+, le futur concurrent désigné de Netflix, se dévoile

Un prix inférieur à celui de Netflix

La majorités des contenus Disney iront sur Disney+

travaille actuellement d'arrache-pied sur sa plateforme de streaming, qui devrait, si tout se passe bien, voir le jour avant la fin de l'année 2019. Autrefois allié de, Disney veut désormais concurrencer la plateforme de Reed Hastings, avec laquelle le partenariat prend fin dans les prochaines semaines. Et pour y parvenir avec un minimum de crédibilité, Disney compte proposer un catalogue rétréci mais porteur, et surtout des prix attractifs.Ces mots, rapportés par Cnet , sont ceux de Bob Iger, le grand patron de The Walt Disney Company.En réalité, ce n'est pas une fleur faite aux futurs abonnés de Disney+ Si le prix d'un abonnement D+ sera plus faible que celui d'un abonnement Netflix, c'est parce queque celui de son illustre concurrent.Plusieurs marques de Disney rejoindront son service de streaming. Pixar (Toy Story, Coco, Les Indestructibles...), Lucasfilm (Star Wars), Marvel Studios (Avengers, Iron Man...) et le réseau de télévision ABC composeront le catalogue de Disney+. Si les séries Marvel comme Daredevil et Jessica Jones resteront logiquement sur Netflix, où elles sont apparues, des films comme Rogue One : A Star Wars Story, basculeront vraisemblablement sur Disney+.L'idée pour Disney semble donc de rapatrier le public familial de Netflix ainsi que les fans des principales licences détenues par l'entreprise. Reste à voir si cela fonctionnera.