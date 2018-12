YouTube : le Rewind 2018 vidéo la plus dislikée de la plateforme

Justin Bieber battu par YouTube !

Une catastrophe inédite

Nous l'écrivions déjà en début de semaine : le YouTube Rewind 2018 faisait face à un flot continu de critiques depuis sa publication. Et les choses ne se sont pas arrangées depuis.Comme prédit par un membre de la communauté Clubic en commentaire du précédent article , la vidéo a officiellement battu lede la plateforme ! Avec plus dede « pouces en bas », elle a ainsi détrôné le clip de la chansonde Justin Bieber. Mais là où ce dernier avait mis environ huit ans pour atteindre un tel chiffre, le Rewind n'aura eu besoin que de... huit jours.L'opération marketing annuelle detourne donc au fiasco cette année. Au-delà du simple échec ponctuel, ce désastre est révélateur du, et donc sa communauté.En effet, depuis plusieurs années, la plateforme tente de ménager la chèvre et le chou, avec d'un côté, les annonceurs et les ayants droit, et de l'autre, les Youtubeurs. Ces derniers se plaignent ainsi régulièrement des nouvelles règles concernant les publicités et desde plus en plus fréquentes.En réaction, YouTube tente d'attirer de plus en plus de. Mais en s'éloignant des créateurs qui ont fait son succès, le site n'est-il pas en train de se couper de ses utilisateurs ?