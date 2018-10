PewDiePie peut trembler, sa chaîne YouTube bientôt dépassée par une autre

Un million de nouveaux abonnés par mois

Un petit million de fans d'écart

Connu et reconnu comme le YouTubeur possédant le plus d'abonnés, PewDiePie, sujet à divers scandales liés à des blagues antisémites proférées au cours des dernières années , a fait de YouTube sa plateforme de travail principale, sur laquelle le Suédois publie de manière très régulière des contenus dédiés aux jeux vidéo. Jusque-là, personne ne parvenait vraiment à arriver à sa cheville en termes de nombre d'abonnés.Mais comme l'ont finement repéré les journalistes de Numerama , Felix Arvid Ulf Kjellberg, de son véritable nom, est sur le point de se faire chiper cette place de numéro un. Par qui ? Une chaîne YouTube indienne intitulée T-Series , présentée comme une société de production et de distribution de films, mais aussi un label discographique. Sur le service de Google,publie principalement des clips musicaux.Sa courbe de progression a de quoi en laisser bouche bée plus d'un : inscrite le 13 mars 2006 sur YouTube, la chaîne n'a cessé de monter en puissance : 300 000 abonnés en décembre 2015, avant de littéralement exploser en mars 2017, période à partir de laquelle un million de nouvelles personnes se sont mises à suivre la chaîne chaque mois. Le point d'orgue se situe en juillet 2018, où 4,64 millions d'utilisateurs se sont abonnés à T-Series.Ces derniers jours, la chaîne enregistre en moyenne 100 000 nouveauxquotidiens. Et comptabilise un total de 65 millions d'abonnés, 12 695 vidéos publiées et plus de 50 milliards de vues cumulées, selon Social Blade . C'est largement plus que PewDiePie et ses 3622 contenus disponibles, ayant recensé pas moins de 18,8 milliards de vues. Mais moins que ses 66 millions de fans, un nombre menacé par la chaîne indienne.Cette dernière pourrait ainsi prendre la tête du classement dans une petite dizaine de jours, si et seulement si elle continue d'enregistrer des chiffres aussi prometteurs. Selon des documents YouTube que Numerama s'est procurés, la majorité des ses abonnés proviennent d'Inde (sachant que le pays comptabilise un total de 1,324 milliard d'habitants), du Pakistan et du Bangladesh, mais aussi des États-Unis, de la Grande-Bretagne et du Canada.