L’App Store d´Apple a franchi la barre des 120 milliards de revenus depuis 2008

Le succès de l'App Store ne se dément pas

Source : TechCrunch

Apple organise un événement appelé Entrepeneur Camp réunissant 11 femmes développeurs à son siège social de Cupertino, leur offrant des visites et sessions de travail pour améliorer et développer leursmobiles et leurs business.La marque a profité de l'occasion pour annoncer que son Store avait franchi la barre des 120 milliards de dollars de revenus depuis son lancement en juin 2008. Le précédent pallier avait été franchi en juin 2018 avec la somme annoncée de 100 milliards.La croissance de l'ne se dément pas et pourrait s'accélérer dans les prochaines années. Apple incite de nombreux développeurs de services à proposer des formules d'abonnement dans leurs logiciels - sur lesquels, bien entendu, la firme à la pomme se verse une commission.