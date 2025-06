Le document évoque sans surprise le modèle de paiement fermé d'Apple dans l'App Store ainsi que la question du téléchargement de magasins d'applications tiers au sein d'iOS. Du côté de la firme de Cupertino, là encore, c'est une réponse sans surprise qui a été faite. Le géant américain a ainsi appelé Canberra à ne pas utiliser le DMA comme d'un « modèle » pour d'éventuelles mesures qui pourraient à l'avenir être prises.

« Le DMA exige des changements dans l'écosystème d'Apple qui entraînent des risques accrus pour la vie privée et la sécurité des utilisateurs, ouvrant la porte aux logiciels malveillants, aux fraudes et aux escroqueries, aux contenus illicites et préjudiciables, ainsi qu'à d'autres menaces » plaide ainsi la marque à la pomme croquée.

À cette heure, il ne s'agit encore que d'une réflexion, et le gouvernement doit encore annoncer les premières étapes concrètes d'une future régulation. Mais il est assez clair que de plus en plus de gouvernements à travers la planète semblent intéressés à changer les règles de l'App Store.