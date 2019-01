Apple News Magazines : un service d'abonnement intégré à iOS 12.2 ?

Plus de 200 magazines disponibles

Texture, le « Netflix de la presse » ?

La société Apple va-t-elle jeter son dévolu sur la presse ? Ça en a tout l'air, au regard des rumeurs observées en décembre 2018 corroborées par de nouveaux éléments d'information toujours plus crédibles. Le mois dernier, des spéculations laissaient entendre que la marque à la pomme chercherait à lancer son propre service d'abonnement à la presse au printemps 2019 . Le projet semble bel et bien en développement.Le média 9to5Mac a en effet fouiné dans le code de la bêta iOS 12.2 récemment mise à la disposition des développeurs. Il y a trouvé une interface de lancement d'un nouveau service baptisé « Apple News Magazines ». Service grâce auquel l'utilisateur aurait accès à plusieurs journaux comme le Wall Street Journal, le New York Times, Vanity Fair, GQ, Rolling Stone, Time et plus de 200 autres magazines en tout genres.Dans l'idée, l'abonnement serait associé au compte iTunes Store de l'utilisateur. Pour ce faire, la multinationale californienne s'appuierait sur Texture, service de presse en ligne par abonnement racheté durant le printemps 2018 . La firme de Cupertino envisagerait même de mettre en place une offre globale composée d'Apple Music, d'émissions télévisées et des différents journaux disponibles via l'Apple News Magazines.9to5Mac évoque un lancement dans le courant du mois de mars 2019, bien qu'Apple, comme toujours, reste très discret quant au déploiement de ses projets internes.A voir également si le système d'rejoindra celui de Texture, dont le fonctionnement a été qualifié de « Netflix de la presse ». Réponse dans quelques mois.