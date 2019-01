A son tour Apple réfléchit à un système de jeux par abonnement

Apple s'imagine comme éditeur de jeux

Le constructeur se mue peu à peu en plateforme de service

Source : Engadget

Apple songerait-il lui aussi à créer sa plateforme de? Après Google Microsoft , ou Sony , la firme à la pomme souhaiterait proposer un service d'pour les gamers.En allant à l'encontre de son habituelle culture du secret entourant tous ces projets en cours, le constructeur en aurait déjà discuté ouvertement avec quelques studios de développement américains. L'entreprise souhaiterait prendre en charge l'édition de certains titres en s'acquittant notamment du financement et des coûts marketing pour en garantir l'exclusivité à sa plateforme.Pour le moment, il n'y a pas d'informations précises sur une éventuelle fenêtre de lancement ou un prix mensuel. On ne sait pas non plus comment Apple pourrait distribuer son abonnement, à travers son App Store ou via une application dédiée.Apple essaye également de se faire une place sur les téléviseurs de plusieurs constructeurs, avec l'intégration d'. Cela constituerait un bon moyen de proposer des jeux compatibles qui se joueraient aussi bien sur le petit écran d'un iPhone que sur une TV 55 pouces.Tim Cook martèle à chaque présentation des résultats trimestriels d'Apple que l'avenir de la société est dans les services. Ce projet est une nouvelle brique dans l'offre de contenus que prépare Apple pour les prochaines années.