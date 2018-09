Le PS Now permet désormais de télécharger des jeux PS4, PS3 et PS2

La connexion Internet permanente n'est plus nécessaire

500 jeux disponibles, même sur PC

Il ne manquait probablement que ça pour faire duun service intéressant. C'est chose faite depuis hier : les abonnés au service de cloud gaming de Sony peuvent désormaisCe faisant, Sony: disposer d'une connexion Internet très costaude.En effet pour profiter des jeux hébergés dans le cloud, il fallait bénéficier au minimum d'une connexion descendante de 5 mo/s. Autrement dit sans fibre, pas de jeux.Mais en autorisant le téléchargement en local des jeux du catalogue PS Now, Sony permettra à de plus nombreux joueurs de, ou de découvrir des cartons de dernière génération à côté desquels ils seraient passés.Lancé en 2015, le PlayStation Now n'a jamais vraiment décollé. Pourtant, le catalogue du service de cloud gaming est plutôt fourni.Sony revendique la présence desur sa plate-forme. Tous, accessibles en illimité, et incluant tous les DLC et contenus additionnels contre la somme de 14,99€ par mois, ou 99€ annuels.Là où Sony frappe fort, c'est qu'il permet aux utilisateurs ne disposant pas d'une PlayStation 4 de streamer les jeux PlayStation Now directement sur un PC.Pour créer un appel d'air vers son service dans le cloud, Sony propose aux nouveaux clients de découvrir le PlayStation Now pour 9,99€ pendant un mois. Un essai gratuit de 7 jours est également disponible.