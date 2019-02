Google Assistant s'améliore enfin en français

De nombreuses fonctions enfin disponibles en France



Google Assistant a désormais de nouvelles voix plus naturelles



Source : Android Police

L'est déjà bien développé en France et s'intègre à la fois dans une majorité des smartphones Android comme dans les objets connectés. Malgré tout, ses fonctionnalités sont bien moindres que celles disponibles en langue anglaise, évidemment privilégiée lors du développement.Fort heureusement pour les utilisateurs français, Google annonce le déploiement de nouvelles capacitésdans la langue de Molière. Assistant in Maps est l'une d'entre elles, qui permet de contrôler la navigation à la voix, mais également d'utiliser des services de messagerie ou de streaming musical au volant, sans quitter la route des yeux.Les actions multiples font également leur apparition, permettant de demander par exemple deux tâches ouà Google Assistant dans une même phrase. Cette fonctionnalité améliore ainsi l'aspect naturel de laentre l'homme et l'assistant vocal. Google indique également qu'il sera possible de réaliser desfinancières directement depuis l'Assistant, mais n'a pas précisé quelles applications tierces en bénéficieront.En plus des nouveaux services disponibles, Google intègre 4 nouvellesfrançaises haute qualité. La marque utilise depuis 2017 le réseau neuronal WaveNet pour synthétiser des voix plus agréables à l'oreille.Les voix françaises en bénéficient désormais, avec deux voix féminines et deux voix masculines ajoutées. Jusqu'alors Google Assistant ne disposait que d'une seule voix féminine. Elles seront poussées vers les appareils compatibles Google Assistant à partir du 4 mars 2019.